ReggioMed e Misiti ancora insieme, confermati anche Crupi e Santisi

In attesa di conoscere la categoria che andrà ad affrontare, la ReggioMediterranea inizia a gettare le basi per la prossima stagione. Così come fatto ampiamente intuire dal copresidente Costanzo Cloro nell’intervista rilasciata a RNP, Peppe Misiti guiderà nuovamente gli amaranto, ed insieme a lui restano a Croce Valanidi anche Fabio Crupi ed il professor Santisi.

Di seguito, il comunicato del club.

La ReggioMediterranea è lieta di comunicare che sarà ancora mister Peppe Misiti a guidare la squadra nella stagione sportiva 2020/2021 appena iniziata.

Confermati anche i suoi più stretti collaboratori Fabio Crupi, che farà l’allenatore in seconda e guiderà anche la squadra Under 19 che lavorerà in stretta sinergia con la prima squadra, e il prof Santisi Andrea che curerà la preparazione della prima squadra e della Under 19.

Buon lavoro e Forza ReggioMed.