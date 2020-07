Reggina, primo messaggio social di Lafferty: ”Quanti gol nella prossima stagione?”

Kyle Lafferty sarà amaranto a partire dalla giornata di domani, quando apporrà la propria firma sul contratto biennale che la Reggina gli ha proposto. L’arrivo in città è atteso per questa sera, con il calciatore che sarà accolto dai dirigenti amaranto e dal presidente Luca Gallo.

Nel frattempo, sui social è già iniziata la sua avventura alla Reggina. E se sulla sua pagina ufficiale Facebook ha già impostato come immagine del profilo una sua foto con la casacca amaranto addosso (ovviamente un fotomontaggio al momento), sul suo account Instagram è già emerso un post che infiamma i tifosi reggini.

Posizione fissata a Reggio Calabria, tag alla Lega B ed alla Reggina stessa e la scritta: ”How many goals to score in the next season?” (quanti gol segnare nella prossima stagione?). I tifosi amaranto sperano tanti e si preparano ad abbracciare il loro nuovo bomber…