Reggina, il report del quarto giorno di ritiro

Primi giorni di lavoro per gli uomini di mister Toscano, proiettati verso la Serie B

In vista della B. La Reggina lavora per questo, per farsi trovare ai nastri di partenza del prossimo campionato cadetto nella migliore condizione fisica possibile.

Consapevole che il lavoro da svolgere sarà tanto, soprattutto in virtù del lungo stop causa coronavirus, la squadra amaranto ha iniziato le fatiche nella giornata di martedì, dopo il raduno del giorno prima al quale sono seguiti i tamponi ed i test sierologici.

Siamo arrivati al quarto giorno di ritiro al Sant’Agata e puntualmente il club amaranto ha reso noto il report del lavoro odierno. Di seguito, la nota ufficiale:

Quarto giorno di ritiro per i calciatori amaranto. Ai consueti, oramai, test della mattina è seguito un pomeriggio davvero intenso. La squadra è stata divisa in due gruppi, i quali si sono alternati in esercizi con la palla e test atletici.

Per la giornata di domani è prevista un’unica seduta mattutina.