Gazzetta del Sud-Reggina, tutto su Plizzari. E Guarna…

Reggina vicinissima ad Alessandro Plizzari. E’ questa la notizia del giorno, per quanto concerne il calciomercato amaranto: a riportarla, la versione online della Gazzetta del Sud.

“Un altro colpo di scena-si legge- per quanto riguarda il nuovo portiere della Reggina. Dopo il repentino dietrofront riguardante Marco Carnesecchi, il favorito numero sembrava essere nuovamente Emiliano Viviano, ed invece nelle ultime ore il club dello Stretto ha di nuovo scelto un profilo under, andando in pressing su Alessandro Plizzari, classe ‘2000 di proprietà del Milan, reduce dall’esperienza in B col Livorno. Plizzari era stato oggetto di un colloquio tra Taibi e Maldini qualche settimane fa, ma dalle parole la Reggina sta passando ai fatti: accordo vicino, sia con il calciatore che con il club rossonero, sulla base del prestito secco”.

Cambiano anche gli scenari inerenti Enrico Guarna. “Il possibile arrivo di Plizzari, cambia le carte in tavola anche per Enrico Guarna: l’estremo difensore al momento esce dal mercato, e si candida a rimanere a Reggio, per fare da chioccia al giovane collega”.