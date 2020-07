La B che verrà: Brescia e Reggiana, un ritorno dal sapore speciale

Affascinante, competitivo, dal fascino antico. Lo sarà il prossimo campionato di Serie B, pronto a rivelarsi tra tornei cadetti più emozionanti degli ultimi anni. Ed i presupposti ci sono tutti.

L’edizione 2020/21 vedrà la partecipazione di new entry di spessore, in virtù delle promozioni dalla C e delle retrocessioni dalla A. Gli ultimi due verdetti sono maturati nella serata di ieri, in seguito alle gare della 35^ giornata di Serie A ed alla finale play-off di Serie C.

La prima ha visto il Brescia perdere a Lecce (3-1), con i pugliesi che hanno condannato all’aritmetica retrocessione il club lombardo di Cellino; la seconda, invece, ha visto trionfare la Reggiana (quarta promossa della terza serie dopo Reggina, Monza e Vicenza) sul Bari (1-0), con la compagine pugliese in questione che questa volta ha avuto la peggio.

La Serie B che verrà, dunque, è pronta ad accogliere anche Brescia e Reggiana, due squadre storiche con piazze importanti che incrementeranno l’appeal di un campionato che può già contare su numerosi club dal blasone prestigioso.

La ‘Regia’ torna in cadetteria dopo ben 21 anni, periodo che è sembrato equivalere ad un’eternità agli occhi dei tifosi emiliani, che da quella stagione 1998/99 hanno sempre visto la loro squadra navigare in terza serie (solo lo scorso anno la squadra è ripartita dalla D in seguito a problematiche societarie, cambiando il nome in Reggio Audace). Ed il caso ha voluto che, ad oggi, l’ultima apparizione in B della Reggiana coincidesse con la prima promozione in A della Reggina, in una stagione dai verdetti opposti per le città di Reggio (Calabria ed Emilia).

Tornerà in B dopo appena due anni, invece, il Brescia di Cellino, sprofondato al penultimo posto della massima serie. Per gli amaranto, in questo caso, l’incontro con le ‘Rondinelle’ avrà luogo a distanza di oltre 6 anni (l’ultimo nel maggio 2014).

Match riproposti a distanza di anni, società solide pronte a tentare il salto di categoria e new entry che non vorranno di certo sfigurare: la B prende forma…

A.C.