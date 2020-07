Il Bocale cambia nome: nasce il Boca Nuova Melito

Il Bocale annuncia novità in vista della prossima stagione. Il club biancorosso ha reso noto, attraverso il proprio portale ufficiale, il cambio di denominazione che mette in evidenza l’importanza di Melito e dei dirigenti melitesi all’interno della società. Da questa stagione il nome del club sarà A.S.D. Boca Nuova Melito Admo e il presidente sarà Nino Spinella, melitese doc, già da molte stagioni in seno alla dirigenza biancorossa come presidente onorario.

Di seguito il comunicato del club.

Con l’iscrizione effettuata al campionato di Eccellenza 2020/2021, il Bocale ha annunciato il cambio di denominazione. Nasce ufficialmente l’A.S.D. Boca Nuova Melito ADMO, un cambiamento atto a sottolineare l’importanza sempre maggiore che la comunità melitese riveste nel progetto biancorosso, sposato con passione e perseveranza. A tale variazione, seguono alcune novità nell’organigramma del club.

Nino Spinella sarà a tutti gli effetti il presidente e portavoce del club. Filippo Cogliandro, Totò Sapone e Anna Festa saranno invece i presidenti onorari. Il ruolo di vicepresidente sarà invece di Francesco Romeo, uno dei volti nuovi dello staff dirigenziale. L’altra novità riguarda invece il ruolo di segretario, affidato a Vincenzo Colazza.

Restano invariati gli altri ruoli, confermatissimi ai loro posti i protagonisti delle ultime annate, già al lavoro per fornire a mister Laface gli uomini adatti per affrontare una nuova stagione da protagonisti, con le rinnovate ambizioni di un club che cambia il proprio nome, ma non muta i valori da sempre portati ovunque con orgoglio.

L’avventura del Boca Nuova Melito ADMO sta per cominciare!