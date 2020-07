Gallico Catona, confermato Condello in panchina, ufficiali due cessioni

Mister Condello guiderà la compagine rossoblù anche nella prossima stagione, affiancato da mister Quarticelli; Barillà e Ferrato in prestito al San Gaetano

Importanti novità in casa Gallico Catona in vista della stagione 2020/2021 che vedrà il sodalizio reggino ai nastri di partenza dell’Eccellenza per il nono anno consecutivo.

Il club rossoblù ha confermato mister Giandomenico Condello alla guida della squadra; il giovane tecnico ha meritato la riconferma dopo l’ottima annata conclusasi con la salvezza. Condello sarà affiancato da una new entry di spessore: si tratta di Gaetano Quarticelli, reduce dall’esperienza nel settore giovanile della Reggina.

Dopo aver annunciato la riconferma del tecnico, il Gallico Catona ha comunicato la partenza di due calciatori. Si tratta del portiere Orazio Barillà e dell’attaccante Giuseppe Ferrato. Entrambi gli atleti vengono ceduti in prestito al San Gaetano Catanoso, formazione di Prima Categoria che acquisisce in tal modo due elementi di spessore ed esperienza.