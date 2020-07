Reggina, il procuratore di Sarao: “Prenderemmo in considerazione solo la serie B”

Gioco al rialzo o messaggio diretto? Sarà il mese di agosto a dirlo. Fatto sta che Manuel Sarao, che nella lista della Reggina figura tra i partenti sicuri, accetterà solo proposte dalla B.

A rivelarlo è il procuratore del calciatore, Giovanni Tateo, intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud.

“Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina-si legge-, così come nessun altro club si è fatto vivo con il sottoscritto, per sondare il terreno. Pedina di scambio col Monopoli, per portare a Reggio Donnarumma? In caso di cessione, prenderemmo in considerazione solo piste inerenti la serie B, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo, insieme ai suoi compagni”.