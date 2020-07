Reggina, palestra e tecnica nel terzo giorno di ritiro

In un Sant’Agata letteralmente blindato per via delle norme anti-Covid, la Reggina continua a muovere i suoi primi passi. Ieri prime fatiche sul campo sotto gli occhi del Presidente Gallo, dell’ad Scipioni e del ds Taibi, oggi seduta dedicata alla tecnica.

Di seguito, il report di reggina1914.it.

Secondo giorno di fatiche per i calciatori amaranto sotto le direttive di mister Toscano e del suo staff. In mattinata sono stati effettuati dei test di valutazione funzionale e composizione corporea.

Nel pomeriggio, invece, dopo una prima parte in palestra, la squadra si è spostata sul campo, dove ha svolto una seduta di carattere prettamente tecnico. La giornata si è conclusa con un lavoro aerobico.

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta.