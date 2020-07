Lafferty e Charpentier, l’attacco della Reggina prende forma

Taibi scatenato, siamo agli sgoccioli sia per l'ex Palermo che per il giovane francese.

Due arrivi imminenti, per l’attacco amaranto. Così come riportato oggi dalla Gazzetta del Sud, il ds Massimo Taibi è ai dettagli per Kyle Lafferty e Gabriel Charpentier.

“Inizia a prendere forma e consistenza- si legge-l’attacco della Reggina edizione 2020/2021. A partire da oggi, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per quanto riguarda il nordirlandese Kyle Lafferty: ormai si tratta solo di limare gli ultimi dettagli, con la punta classe ’87 che potrebbe aggregarsi agli amaranto già nella prima fase di ritiro. Più di ottanta gol tra Inghilterra, Scozia, Turchia, Italia e Norvegia, per questo autentico “giramondo” del calcio internazionale (nei suoi quindici anni da professionista, ha militato in undici club diversi). I tifosi amaranto gongolano, mentre Toscano si prepara ad avere a disposizione un calciatore che, tra i punti di forza, vanta anche una grande duttilità: l’ex Sunderland infatti, può essere adattato anche sugli esterni d’attacco, sia a desta che a sinistra”.

Riguardo l’attaccante francese, questo è il punto della situazione fatto da Gazzetta. “Ad un passo dal vestire l’amaranto, c’è anche un attaccante che, così come ripetuto a più riprese, la Reggina ha in pugno da un mese e mezzo. Manca solo l’annuncio per l’approdo al Genoa di Gabriel Charpentier, dopodiché il 22ene, ancora per poco di proprietà dei lettoni dello Spartak Jurnala, è destinato a finire in Calabria con la formula del prestito: una soluzione pronta a prendere corpo, anche nel caso in cui i rossoblù dovessero finire in B” .

Attenzione però, perché il club dello Stretto non intende fermarsi. “Denis, Menez, Lafferty e Charpentier. Attacco completato? No, perché Taibi dovrebbe andare a caccia di un quarto ed ultimo acquisto, che potrebbe venire fuori da una lista attualmente composta da Stefano Pettinari (28), Diego Falcinelli (29), Raul Asencio (22) e Stefano Forte (27)”.