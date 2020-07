Reggina, a centrocampo assalto a Carraro e Folorunsho

I profili in questione sono finiti nel mirino della Reggina: l'ex Francavilla, in particolar modo, ha stregato Taibi dopo gli incroci da "avversari"

Non solo over. Per il prossimo campionato di B, Reggina che verrà avrà al suo interno diversi profili under, quasi una necessità in virtù del regolamento che prevede un massimo di 18 over in organico.

Agli attuali Farroni, Rivas e Mastour si aggiungeranno altri giovani che rientrano nella suddetta categoria, la cui lista dispone di posti ‘illimitati’. Charpentier sarebbe molto vicino, ma nelle ultime ore Taibi avrebbe dato il via all’assalto di due centrocampisti under.

Secondo la Gazzetta del Sud, si tratta di Marco Carraro e Michael Folorunsho. Il primo è di proprietà dell’Atalanta ma vestirà la maglia del Perugia (dove è in prestito) fino al termine della stagione; il secondo, di proprietà del Napoli, è impegnato ai play-off con il Bari, con cui domani sera dovrà disputare la finalissima contro la Reggiana.

Quelli di Carraro e Folorunsho (quest’ultimo ha stupito specialmente nelle gare in cui ha sfidato gli amaranto, dove è andato anche in gol in un occasione con una rete da 30 metri) sono due prospetti che piacciono molto al ds amaranto Massimo Taibi, che potrebbe affondare un doppio colpo ed arricchire il centrocampo con centimetri, forza, fisicità ed anche una buona tecnica.

La Reggina ci pensa: (giovani) manovre a centrocampo…