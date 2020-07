Cinquefrondese, confermato anche il capitano

Vincenzo Chirubino resta nella Cinquefrondese: "Un’emozione per me indescrivibile, sono onorato del ruolo assegnatomi..."...

Gradita conferma per l’Usd Cinquefrondese che dopo aver presentato Panuccio e Pagano continua con l’allestimento della rosa.

Vincenzo Chirubino attaccante e capitano della squadra nelle ultime stagioni, indosserà anche nella prossima stagione la casacca biancoceleste. Riconferma obbligata per il capitano che ha trascinato a suon di gol la Cinquefrondese fino al secondo posto in prima categoria. Entusiasta il presidente Bellocco che dichiara:”Vincenzo è il nostro capitano e con i colori biancocelesti ha conquistato traguardi importanti durante questi anni, siamo felici della sua riconferma così come degli altri senatori che sono la colonna portante del nostro progetto”.

Al momento della firma che lo vedrà difendere ancora una volta i colori della propria città, arrivano le parole di Chirubino: “Riavere addosso la maglia con i colori biancocelesti della cinquefrondese e la fascia da capitano è un’emozione per me indescrivibile, sono onorato del ruolo assegnatomi, spero e farò di tutto per esserne all’altezza. Ringrazio, il Presidente, la società ed il mister per la fiducia datami e sono felice di far parte di questo gruppo perché come diceva Henry Ford, se mettersi insieme è stato un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme sarà un successo”.

Ufficio Stampa Usd Cinquefrondese