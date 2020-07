Reggina, domani si ricomincia: i convocati per il ritiro al Sant’Agata

Tutto pronto per l'inizio di un altro sogno, domani gli amaranto si ritroveranno al centro sportivo. Ritiro "blindato" per via delle norme anti-Covid 19, convocati 27 calciatori.

Test sierologici e tamponi, poi le prime “fatiche” al centro sportivo Sant’Agata. Sarà un ritiro particolare quello della Reggina, dal momento che le misure anti-Covid costringeranno il club dello Stretto alle porte chiuse.

I convocati per la nuova avventura sono in totale ventisette, all’elenco mancano sia Zibert che Baclet, i quali non rientrano nei piani tecnico-societari (qualora non si trovasse una nuova sistemazione entro l’1 agosto, raggiungeranno i compagni nella seconda parte del ritiro).

Di seguito, l’elenco di calciatori e staff tecnico, così come diramato dal club dal club amaranto.

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Rolando, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Menez, Reginaldo, Sarao

I calciatori Baclet e Zibert si uniranno al gruppo il primo agosto.

STAFF TECNICO

Allenatore: Domenico Toscano

Allenatore in seconda: Michele Napoli

Preparatore atletico: Andrea Nocera

Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

Match Analyst: Carmine Alessandria

Recupero infortunati: Salvatore Gangemi