Ternana, Bandecchi: “Ringrazio Gallo e Taibi per i complimenti. Su Corazza…”

Uno sguardo al presente ed uno al futuro. Stefano Bandecchi, patron della Ternana, ha espresso il suo pensiero ai microfoni della Gazzetta del Sud.

Tra gli argomenti affrontati, i complimenti rivolti a Bandecchi da da parte dei “vertici” della Reggina, i quali hanno apprezzato il fatto che il patron rossoverde, durante l’emergenza Covid, abbia ribadito a più riprese che la compagine dello Stretto doveva essere promossa in B. “Gallo e Taibi hanno detto che mi sono rivelato un galantuomo? Mi fa molto piacere-ha dichiarato Bandecchi-, e li ringrazio. Credo di aver solo espresso il mio pensiero, ovvero che dopo lo stop causa Covid, la stagione regolare andava conclusa e la Reggina meritava la B. Le punzecchiature dei mesi precedenti, invece, fanno parte del gioco”. Sull’eliminazione dai playoff. “Dispiace che una gran partita come quella giocata a Bari, non siamo riusciti a proporla in altre occasioni. Gli errori dell’arbitro? Sono sotto gli occhi di tutti, e devo dire che non mi è mai capitato di assistere ad un arbitraggio simile, con errori clamorosi e ripetuti solo ed esclusivamente a sfavore della Ternana. Mi auguro che, chi di dovere, prenda provvedimenti”.

Chiusura con la possibilità di vedere Simone Corazza vestire la maglia della Ternana nella prossima stagione. “Certe tematiche spettano al nostro direttore sportivo, io posso solo dirvi che la Ternana l’anno prossimo manterrà il novantacinque per cento dell’organico attuale. Cosa risponderei al nostro ds, qualora mi dicesse che intende chiedere Corazza alla Reggina? Gli direi che si tratta di un ottimo attaccante, il quale ha ampiamente dimostrato-ha concluso Bandecchi- di poter fare la differenza…”.