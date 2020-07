Reggina, in attacco si sfoglia la margherita: spuntano altri due nomi…

Manovre d’attacco. Alle certezze rappresentate da Jeremy Menez e German Denis, la Reggina aggiungerà almeno altri due tasselli per potenziare ulteriormente il reparto offensivo di mister Toscano.

Nella lista della spesa, a Gabriel Charpentier, Diego Falcinelli e Raul Asencio, si sono aggiunti altri due nominativi.

“In entrata- si legge nell’edizione odierna di Gazzetta del Sud-sull’agenda è spuntato anche il nome dell’attaccante ex Crotone Stefano Pettinari (28), autore fino ad oggi di 17 gol in 32 presenze con la maglia del Trapani: al momento si tratta di un semplice gradimento, entro fine mese le idee del club saranno più chiare anche in tal senso. Interesse anche per Kile Lafferty, attaccante 32enne nordirlandese, ex Rangers, svincolato dal Sunderland, in passato visto in Italia con la maglia del Palermo”.