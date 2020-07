Gazzetta del Sud- ”Reggina, piace il baby Pezzella della Roma”

Occhi (anche) sui giovani. In virtù delle restrizioni riguardanti gli over in organico, la Reggina metterà a segno diversi colpi Under, ovvero quei giocatori nati dopo il 1° gennaio 1997, il cui numero in lista è illimitato. Il direttore sportivo Massimo Taibi si sta muovendo molto anche a riguardo, inserendo in lizza under di prima fascia che possano ben figurare nel prossimo torneo cadetto.

Oltre ai vari Asencio, Charpentier, Buongiorno e Carnesecchi, nelle ultime ore Gazzetta del Sud, nella sua edizione odierna, ha lanciato un altro nome, il cui cartellino appartiene ad un club di Serie A. Si tratta di Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000 di proprietà della Roma. Ha trascorso l’ultima stagione in Serie C, al Modena, dove ha realizzato una rete in 23 presenze.

”Il centrocampista centrale giallorosso è seguito dagli amaranto – si legge sul quotidiano – ma a differenza dei quattro under prima menzionati, questa volta più che di un obiettivo vero e proprio si tratta di un profilo oggetto di valutazioni. Per sapere se entrerà o meno nell’agenda della Reggina, si dovranno attendere le prossime settimane”.