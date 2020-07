Reggina, il procuratore di Pigliacelli: “Mirko non ha dimenticato Reggio…”

Marco Carpesecchi in prima fila, a ridosso Viviano. Ma per il ruolo di portiere, anche se distaccato dai primi due, la Reggina pensa anche a Mirko Pigliacelli, già in riva allo Stretto nel campionato 2013/2014.

Ai microfoni della Gazzetta del Sud, è intervenuto il procuratore dell’ex Roma, Danilo Caravello.

<Ho sentito dire da Taibi che in lista c’è anche un portiere che gioca all’estero-si legge-, credo si riferisse a lui. In questo momento, la Reggina è alle prese con la lista over, mentre noi pensiamo al campionato rumeno, che vede la squadra di Mirko(Università Craiova) al primo posto. Massimo rispetto per la società attuale dunque, ma se nei prossimi mesi dovesse nascere una trattativa con la Reggina di sicuro la prenderemmo in considerazione, visto che il ragazzo è rimasto affezionato a Reggio, ed in più di una occasione mi ha espresso il rammarico per non essere riuscito, insieme ai compagni, ad evitare la retrocessione>.