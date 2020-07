Gazzetta del Sud- Reggina, per l’attacco si continua a seguire Falcinelli

L'idea di tentare di portare l'attaccante perugino in riva allo Stretto non è affatto tramontata

Falcinelli c’è ancora. Anzi, dalla lista di Taibi non se n’è mai andato. L’interesse della Reggina per l’attaccante 29enne è vivo, tanto che nelle prossime settimane gli amaranto potrebbero tentare l’affondo per arricchire il proprio parco attaccanti, già impreziosito con il colpaccio Ménez.

È quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che facendo il punto sull’attacco amaranto, torna a spolverare il nome di Falcinelli, un po’ in ombra nell’ultimo periodo.

“Torna prepotentemente di moda Diego Falcinelli – si legge su Gazzetta del Sud – in prestito al Perugia ma di proprietà del Bologna. Il nome del classe ’91 era stato il primo a venire fuori, salvo poi sparire dai radar degli addetti ai lavori. Ma la verità è che la Reggina, seppur in silenzio, ha sempre continuato a pensare al calciatore nativo di Marsciano”.

“Dopo qualche problema fisico – prosegue il quotidiano – l’attaccante è completamente recuperato e pur non essendoci una vera e propria trattativa col suo entourage, le possibilità che il ds si faccia sotto dopo la fine dell’attuale campionato di B, sono tutt’altro che campate per aria”.