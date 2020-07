Lega Pro, playoff: Bari in semifinale, mani nei capelli per Ternana e Potenza

E’ targato Novara, l’unico colpo esterno dei quarti di finale dei playoff Lega Pro. I piemontesi hanno sbancato il campo del Carpi per 1-2, eliminando così gli emiliani, i quali potevano contare sul doppio risultato. Braccia al cielo anche per la Carrarese, che nonostante abbia subito una doppia rimonta dalla Juventus Under 23 (da 2-0 a 2-2, nel finale di match), staccano il biglietto per il prossimo turno grazie alla migliore posizione raggiunta nella regular season.

L’unica squadra del girone C ad accedere alle semifinali, è il Bari. Nella partitissima con la Ternana i “galletti” passano con Antenucci su rigore, ma gli umbri giocano una signora partita e pareggiano con uno splendido gol di Vantaggiato, nonostante l’inferiorità numerica. Sui titoli di coda Frattali salva il risultato, anche in questo caso sull’1-1 finale incide la migliore posizione in campionato a favore dei locali. Mani nei capelli anche per il Potenza: lo 0-0 di Reggio Emilia premia la Reggio Audace, con i rossoblù che falliscono il colpaccio al 67′, fallendo un calcio di rigore con Franca.

PLAYOFF LEGA PRO, QUARTI DI FINALE

Bari-Ternana 1-1: 30′ rig. Antenucci (B), 73′ Vantaggiato (T).

Carpi-Novara 1-2: 9′ Pinzauti (N), 35′ Sbraga (N), 90′ Vano (C).

Carrarese-Juventus Under 23 2-2: 18′ Valente (C), 43′ Infantino (C), 75′ Vrioni (JU23), 90′ Marques (JU23).

Reggio Audace-Potenza 0-0.

SEMIFINALI