Gazzetta del Sud-Reggina, per la difesa si segue un giovane del Torino

Gli amaranto hanno in agenda anche un classe '91 di proprietà dei piemontesi, alla sua seconda stagione in serie B.

Un nome nuovo per la difesa della Reggina. Così come riporta la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna, il club dello Stretto ha messo in agenda Alessandro Buongiorno, classe 1991 di proprietà del Torino.

“Non solo Marco Carnesecchi- si legge-. Tra i giovani attualmente in forza al Trapani, la Reggina sta seguendo con grandissimo interesse anche un difensore: si tratta di Alessandro Buongiorno, classe 1999 che ha compiuto 21 anni lo scorso 6 giugno. E’ lui il nome nuovo del possibile parco under amaranto, dopo l’abbandono della pista che portava al lussemburghese Tim Hall. Così come Carnesecchi, anche Buongiorno si trova in Sicilia con la formula del prestito, ma appartiene ad un altro club: in questo caso, la società proprietaria del cartellino è il Torino. Un rapporto davvero intenso quello con il Toro, dal momento che il ragazzo, oltre ad essere nato nel capoluogo piemontese, è cresciuto calcisticamente con la maglia granata, collezionando quasi 80 presenze nelle fila delle giovanili e togliendosi l’enorme soddisfazione di debuttare in serie A con la prima squadra, nella stagione 2017/2018”.

Buongiorno è alla sua seconda esperienza in serie B, ed ha indossato la maglia delle giovanili azzurre. “Dotato di un fisico statuario (1.91 di altezza), il giovane centrale vanta anche 26 presenze con la maglia azzurra (Under 18, 19 e 20). Nella scorsa stagione la sua prima esperienza fuori Torino, con il club di Cairo che lo ha mandato a Carpi, in serie B (con gli emiliani, 18 presenze)”.