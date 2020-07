Addio a Giuseppe Cosentino, il cordoglio della Reggina

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina si stringono con dolore e commozione alla famiglia Cosentino per la scomparsa prematura del caro Giuseppe. Main sponsor della Reggina in Serie A con la sua creatura, GICOS, Cosentino ha ricoperto il ruolo di Presidente del Catanzaro dal 2011 al 2017.Alla famiglia Cosentino giunga un caloroso abbraccio in questo difficile momento”.

Un tifoso amaranto, oltre che un imprenditore di fama internazionale. La Reggina, attraverso il proprio sito ufficiale, si è unita al cordoglio del calcio calabrese, in seguito alla scomparsa di Giuseppe Cosentino.

Ultime News

