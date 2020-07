Lutto nel calcio calabrese, addio a Giuseppe Cosentino

Giornata di dolore e commozione, per tutto il calcio calabrese e non solo. Nella giornata di oggi, all’età di 70 anni, è venuto a mancare Giuseppe Cosentino, ex Presidente del Catanzaro e sponsor della Reggina. Cosentino era entrato in coma venerdì scorso, per sopraggiunte complicazioni ad un intervento chirurgico, e le sue condizioni purtroppo sono precipitate giorno dopo giorno, fino al decesso di questa sera.

L’imprenditore di origini reggine, aveva conquistato la scena internazionale grazie alla Gicos, azienda di cui era proprietario. Un marchio che Cosentino ha voluto legare anche alla Reggina, squadra di cui è sempre stato tifoso: la Gicos infatti, è stata sponsor ufficiale degli amaranto, negli anni d’oro della serie A. Nel 2011, la passione per il calcio lo ha portato ad assumere le redini del Catanzaro: sotto la sua gestione, durata sei stagioni, le aquile hanno subito vinto il campionato di Lega Pro Seconda Divisione, sfiorando nel 2013-2014 il ritorno in B, sfumato al termine dei playoff.

La promozione ottenuta al primo tentativo con i giallorossi, gli valse il riconoscimento, da parte di ReggioNelPallone, del premio “Reggino dell’anno” 2011/2012. In due occasioni, “mister Gicos” è andato vicino anche alla presidenza della Reggina.

Alla famiglia Cosentino, le più sincere condoglianze da parte di ReggioNelPallone.it. Buon viaggio Presidente, un bacio al cielo…