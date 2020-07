Tornata tra i prof, la Turris ha bussato alla porta di Massimo Taibi, per chiedere informazioni su alcuni elementi in uscita. Il principale oggetto del desiderio, si chiama Alberto De Francesco, così come confermato alla Gazzetta del Sud dal direttore generale Rosario Primicile.

Reggina, la Turris strizza l’occhio per tre calciatori in uscita

