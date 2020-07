Gazzetta del Sud: “Reggina, nuovo assalto a Donnarumma”

Reggina-Donnarumma, un anno dopo. La Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, dedica ampio spazio al’interesse (mai scemato) del club dello Stretto, nei confronti dell’esterno sinistro in forza al Monopoli, già cercato un anno fa.

“Tornato alla carica lo scorso giugno- si legge-Taibi stavolta ha registrato un’apertura, con le parti che si sono promesse di riaggiornarsi subito gli impegni del Monopoli nei playoff di Lega Pro. Impegni terminati giovedì, con l’undici di Scienza eliminato ad opera della Ternana. Nella settimana che sta per cominciare dunque, la Reggina farà ripartire l’assalto al suo “vecchio” pallino, messo nuovamente in cima alla lista della spesa, per di più con netto distacco rispetto ad altri esterni sinistri. La trattativa , così come già riportato, si muoverà attraverso le contropartite tecniche: oltre a Paolucci, il Monopoli rivuole Sarao, ma nell’affare dovrebbero rientrare altri due calciatori in uscita dalla Calabria, che verranno individuati da qui a breve. Se tutto andrà per il verso giusto, Toscano a breve si ritroverà con la batteria degli esterni già completa: a destra Rolando e Garufo, a sinistra Donnarumma e Liotti”.

Molto difficile invece, arrivare a Tommaso Pobega, centrocampista centrale in prestito al Pordenone via Milan. “Il 20enne sta dimostrando qualità fuori dal comune-riporta la Gazzetta- al punto tale che su di lui ci sono i fari puntati da parte del Torino”.