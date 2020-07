Dopo le dichiarazioni di Massimo Taibi alla Gazzetta del Sud, raggiungono il cento per cento tre giocatori, ovvero German Denis, Giuseppe Loiacono e Dimitrios Sounas. Vicini all’intoccabilità anche Davide Bertoncini, Nicola Bellomo, Marco Rossi ed Hachim Mastour. Divisi a metà, Enrico Guarna, Reginaldo, Daniele Gasparetto e Simone Corazza, mentre scendono ancora le quotazioni dei calciatori finiti in lista partenza.

Conferme, acquisti, cessioni. Il mercato della Reggina è entrato nel vivo, attraverso questa rubrica verrete settimanalmente aggiornati sulle quotazioni dei calciatori in organico, sia alla voce “conferma” che alla voce “partenza”. Quotazioni che potranno anche scendere o salire, così come nella logica di ogni calciomercato, e che vi terranno compagnia fino ad ottobre…

RNP SPECIALE MERCATO-Intoccabili, divisi a metà, possibili partenti: reparto per reparto, le quotazioni dei calciatori della Reggina.

Speciale mercato, “diamo i numeri”: conferma o partenza? In tre raggiungono il 100%

