Dilettanti, il reggino Marco Puntoriere resta in serie D

Nelle ultime esperienze in Calabria, Puntoriere era stato grande protagonista con le maglie di Locri prima e Castrovillari poi, realizzando 25 reti in due stagioni e mezza.

Assistito dall’agente Lorenzo Tavilla, Puntoriere ha firmato per i pugliesi del Gravina, così come ufficializzato dallo stesso club gialloblù, con tanto di “benvenuto” al nuovo acquisto.

Nuova avventura per Marco Puntoriere . L’attaccante classe 1991, dopo aver chiuso l’esperienza di Francavilla, rimarrà in serie D.

Ultime News

