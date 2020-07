La “doppia B” delle Reggina: Bertoncini e Bellomo tra i punti di forza

Le richieste non mancano, ma la Reggina non intende privarsi né di Davide Bertoncini né di Nicola Bellomo, i quali presto dovrebbero entrate nella cerchia dei calciatori intoccabili. A riportarlo, l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

<Tecnica, senso della posizione, abilità nel gioco aereo, capacità di far ripartire l’azione dalla linea difensiva: al netto di qualche acciacco che lo ha costretto ai box in due periodi diversi, Bertoncini ha dimostrato non solo di essere un lusso per la Lega Pro, ma anche e soprattutto di poter dire la propria in categorie superiori. Per tale motivo, sia la Reggina che l’ex Piacenza non hanno mai aperto a qualsivoglia interesse da parte di altre società (Vicenza in primis), e così come anticipatovi la scorsa settimana, sul tavolo del classe ’91 potrebbe presto arrivare una proposta di rinnovo contrattuale>.

Identico discorso, per Nicola Bellomo. <Il fantasista nativo di Bari- si legge-nel suo anno e mezzo in Calabria, ha confermato i lampi di genio che nel corso della carriera lo hanno portato ad indossare la maglia del Torino in serie A, abbinando alla classe in campo il carisma all’interno dello spogliatoio. Gli estimatori non mancano, ma per far cambiare idea al club dello Stretto servirebbero offerte davvero irrinunciabili>.