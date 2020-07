Obiettivi amaranto: Carnesecchi incanta il Bentegodi, Asencio non incide

Tra gli obiettivi di mercato del club dello Stretto, c’è anche lo spagnolo Raul Asencio , di proprietà del Genoa ma in prestito al Cosenza. Al contrario di Carnesecchi, Asencio ha vissuto una serataccia insieme a tutti i rossoblù, travolti 5-1 in quel di La Spezia. Il classe ’98 è entrato ad inizio ripresa, sul 3-0 in favore dei padroni di casa, senza mai riuscire ad incidere.

Un rigore parato all’ex Juve Giaccherini (il quale, per la cronaca, ha insaccato sulla respinta, siglando l’1-1 finale), ed altri tre grandi interventi, certificano il momento magico del classe ’91, dando ragione a Massimo Taibi, il lo ha messo tra gli obiettivi per la porta della Reggina, al pari di Viviano.

Continua a brillare, la stella di Marco Carnesecchi . Il giovanissimo portiere, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Trapani, ieri sera è stato il migliore in campo, nella trasferta giocata dai siciliani sul campo del Trapani.

Il portiere scuola Atalanta ieri sera ha parato un rigore in Chevo-Trapani, l'attaccante del Genoa non è riuscito ad evitare la disfatta del Cosenza in casa dello Spezia.

