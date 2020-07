Ufficiale: Reggina, Macron nuovo sponsor tecnico

Integralmente tratto da reggina1914.it.

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che l’azienda leader internazionale nel settore del teamwear Macron, è il nuovo sponsor tecnico. L’accordo di sponsorizzazione prevede la fornitura dei kit gara e di tutta la linea di abbigliamento tecnico a partire dalla stagione agonistica 2020-2021.

“Siamo orgogliosi di iniziare con Macron un percorso che punterà a uno sviluppo totale del nostro marchio”. Così il presidente Luca Gallo che aggiunge: “Questa scelta è stata fortemente voluta dopo un lavoro di valutazione durato diversi mesi. Macron, marchio consolidato, sponsor tecnico di importanti realtà europee, si è dimostrata vicina ai nostri valori. Da questa nuova partnership nasceranno le maglie per la stagione 2020/21 e l’intera collezione che presto sarà disponibile presso l’Official Store e on line”.

All’accordo tra Macron e Reggina segue ovviamente lo studio e la produzione dei nuovi capi tecnici che il club amaranto indosserà e che saranno come sempre caratterizzati dall’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.

“Siamo felici di accogliere nel novero delle squadre che hanno scelto il nostro brand un club storico come la Reggina 1914 che rappresenta una grande realtà del territorio – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Macron CEO – Una società che ha giuste ambizioni sostenute dalla grande passione dei suoi tanti tifosi e che noi vogliamo contribuire ad ‘accendere’ fornendo alla squadra e ai tifosi una linea di abbigliamento che rappresenti al meglio il senso di appartenenza a questi colori”.

L’accordo di sponsorizzazione tra Reggina e Macron prevede la collaborazione del Macron Store di Bovalino che gestirà il rapporto con le affiliate al club amaranto.

Macron è leader europeo della produzione e vendita di activesportswear. Macron opera in quattro principali area di business: Teamwear abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, calcio a 5, running); Merchandising official kit, articoli free time e accessori per i tifosi del club sponsorizzati; Run & Train abbigliamento tecnico per individual runners e per il fitness; Athleisure abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.