Nevio Scala alla Gazzetta del Sud: “Reggina in B, sono felicissimo”

In due anni dalla C1 ad un passo dalla A, per una Reggina che tra il 1987 ed il 1989 fece innamorare perdutamente una città intera. Poi i trionfi con il Parma e le avventure (anche in questo caso vincenti) tra Germania, Ucraina e Russia. Nevio Scala è uno di quelli che hanno lasciato il segno, sia nei colori amaranto che per quanto riguarda il calcio italiano ed europeo.

L’amatissimo ex tecnico, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud.

LA BANDA SCALA…Tutti i tifosi ricordano per intero quella Reggina? Mi fa un effetto incredibile, mi riempie di gioia. Certi aspetti vanno oltre ogni cosa, persino oltre ogni successo ottenuto. Anche in questo momento, pensando, che a Reggio Calabria si ricordano tutti i nomi di quel gruppo di ragazzi straordinari, ho la pelle d’oca…

REGGINA DI NUOVO IN B-Sono felicissimo. La Reggina avrà sempre un posto speciale nei miei ricordi e nel mio cuore, perché da Reggio è partita la mia avventura in panchina. Mi auguro che sia solo il primo passo verso il ritorno in serie A, quella stessa categoria che noi sfiorammo nel 1989, da neopromossa. Il popolo amaranto merita il meglio, e quando si crea la simbiosi tra club e città, affrontare la Reggina diventa dura per tutti. Ricordo come se fosse ieri il vecchio Comunale sempre gremito in ogni ordine di posto, per non parlare delle migliaia di tifosi che ci seguivano in trasferta.

LE GIUSTE BASI…Doppio salto in A? Di sicuro è quello che mi auguro. I presupposti ci possono pure essere, ma attenzione a pensare che uno o due giocatori, seppur di grandissimo livello, possano bastare a compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. Il segreto sta nel progetto, nelle radici, nel gruppo. Ecco, se mi posso premettere, consiglio alla società ed al mister di continuare a costruire un gruppo che punti prima di tutto sulle motivazioni, sugli uomini, sul senso di appartenenza verso una maglia e verso tutto ciò che la rappresenta. Se riusciranno a creare nuovamente questi presupposti, allora si, la Reggina avrà tutte le carte in regola per vincere ancora.

IL NUOVO SCALA…Non sto seguendo molto il percorso dei vari allenatori, ma ce n’è uno in cui sinceramente mi rispecchio non solo per il modo con cui fa giocare la sua squadra, ma anche per la schiettezza e la serietà che ne stanno accompagnando la carriera. Si tratta di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, allenatore che stimo molto da ogni punto di vista.

FORSE RITORNO…Guardi, le sono sincero, in questi ultimi mesi mi è tornata una gran voglia di calcio, e se si dovesse presentare una possibilità in linea con le mie idee, la prenderei seriamente in considerazione. Vediamo cosa riserverà il futuro.

UN CALCIO PIU’ VICINO ALLA GENTE-Se il calcio vuole avere un futuro credibile, deve unire il progresso e la tecnologia al rapporto con la gente, a costo di pensare un po’ di meno agli interessi economici. Ben vengano il Var e tutto ciò che comportano la modernità e l’esigenza di restare al passo coi tempi, ma senza trascurare le competenze, la programmazione, l’obiettivo di arrivare sempre dritti all’anima del tifoso. A Reggio Calabria ed a Parma, quando sono arrivato ho detto che l’obiettivo sarebbe stato quello di far divertire la nostra gente e di riempire lo stadio. Il calcio è uno spettacolo, una passione, se la gente non ti segue lo spettacolo non ha alcun senso.