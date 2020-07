Viviano apre alla Reggina: ”Ho dato la mia disponibilità. Non è una questione di categoria…”

Potrebbe essere Emiliano Viviano il prossimo portiere della Reggina. Lui o Marco Carnesecchi. Sono questi due i nomi sui quali sta ragionando il ds Massimo Taibi, a lavoro per cercare di trovare la soluzione migliore alla causa amaranto.

Il talentuoso 19enne tra i più promettenti del panorama nazionale già titolare in B con il Trapani o l’esperto estremo difensore con quasi 4oo presenze tra A e B? Sarà, probabilmente, l’interrogativo più caldo del mercato amaranto.

Intanto, per la prima volta da quando il suo nome è stato accostato alla Reggina, è stato proprio Emiliano Viviano a parlare della situazione attuale, senza sbilanciarsi ma confermando la trattativa (ancora in atto) con i calabresi-

“Preferirei non sbilanciarmi – ha detto ai microfoni della Gazzetta del Sud – in quanto come sapete c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che, per quanto mi riguarda ho dato la mia disponibilità alla Reggina. Adesso bisogna attendere i prossimi passaggi, capire cosa succederà.

“Non è una questione di categoria. Reggio Calabria è una piazza molto importante. Non resta che attendere se ci saranno o meno i presupposti affinché questa situazione si possa concretizzare”.