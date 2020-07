Reggina su Donnarumma, l’agente: “Merita la B. Reggio grande piazza”

L'esterno biancoverde continua ad essere un pallino del ds Taibi, il quale sta comunque valutando più profili per ruolo

Reggina-Donnarumma, l’interesse continua (da ambo le parti). Ad oggi, però, è tutto in stand-by per via dei play-off che il talento di Gragnano sta disputando con il Monopoli. I due Club torneranno a parlare a riguardo tra qualche settimana, mentre nel frattempo, ai microfoni della Gazzetta del Sud, ha parlato Gianfranco Cicchetti, procuratore del calciatore. Di seguito, le sue parole:

UN TOP- “È un giocatore importante che in questi anni ha dimostrato a pieno il suo valore, tanto da diventare uno degli esterni più quotati della categoria. Merita la Serie B ed è il nostro obiettivo per il futuro”.

REGGINA-DONNARUMMA, PARTE SECONDA-“Lo scorso anno ci furono dei contatti ma il Monopoli lo dichiarò incedibile e dopo seguì anche il rinnovo del contratto. Se la trattativa riprenderà? Vedremo cosa succederà al termine dei play-off…”

REGGIO SCELTA GRADITA…- “Reggio è una grande piazza e la Reggina è un’ottima società, è normale che possa piacere a tanti calciatori, come da l’altro ha dimostrato l’arrivo di un campione come Menez”.