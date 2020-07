Ex Reggina, nuova avventura per Ivan Castiglia: riparte dalla Recanatese

Sarà ancora Serie D per Ivan Castiglia. Stesso girone dell’ultimo campionato disputato, squadra diversa. Il centrocampista di Tarsia, infatti, è pronto per una nuova avventura con la Recanatese, club marchigiano con il quale ha firmato un contratto annuale per la stagione 2020/21.

Reduce dall’esperienza abruzzese con il Real Giulianova, con il quale ha raggiunto la salvezza nel girone F di Serie D (lo stesso, appunto, della sua nuova squadra), il classe ’88 cresciuto nel settore giovanile della Reggina ha deciso di sposare un progetto importante, visto che già nel recente campionato la compagine di Recanati si era classificata nelle zone alte della classifica del massimo campionato dilettantistico.

Seconda esperienza in Serie D per l’esperto centrocampista che, ricordiamo, rientra nella strettissima cerchia di quei calciatori che hanno vestito la maglia della Reggina in tutte e tre i campionati professionistici, dalla Serie A alla Serie C (come lui solo i vari Giacchetta, Poli, Cirillo, Belardi e Di Michele).

Di seguito, l’annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte della società marchigiana:

La Recanatese comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Ivan Castiglia per la stagione 2020/2021.

Castiglia, classe 1988, è un centrocampista molto esperto che vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio professionistico. Esordisce in serie A con la maglia della Reggina (3 presenze nella massima serie). In serie B veste le maglie di Vicenza, Cittadella (43 presenze) e nuovamente Reggina (47 presenze). Poi tanta serie C, ha giocato con Martina, Lucchese, Catanzaro, Vicenza, Salernitana, Como, Catania, Triestina, Reggina e Robur Siena.