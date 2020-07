Cinquefrondese-Perna ancora insieme, il mister: “Felicissimo di rimanere”

Mister che vince non si cambia. Dopo aver centrato il secondo posto nel girone D di Prima Categoria, a dispetto del ruolo di matricola, la Cinquefrondese sta già gettando le basi per essere protagonista anche la prossima stagione. Il primo tassello, è la conferma di mister Perna.

Di seguito, il comunicato stampa.

Il primo annuncio ufficiale della nuova stagione non poteva che essere lui, Mister Peppe Perna viene riconfermato alla guida della Usd Cinquefrondese. Dopo aver chiuso la stagione, terminata in anticipo causa covid-19, con un straordinario secondo posto, la società guidata dal Presidente Bellocco non ha avuto dubbi su chi affidare le sorti della squadra anche per questa nuova stagione calcistica.

Mister Perna non ha bisogno di particolari presentazioni, prima dell’avventura cinquefrondese ha dato prova delle sue qualità umane e tecniche in tutte le sue precedenti esperienze culminate sempre con grandi successi e anche a Cinquefrondi ha fatto centro al primo colpo riuscendo a centrare, da neopromossa, la seconda posizione in classifica. Mister Perna dopo aver firmato l’accordo che lo legherà anche per questa stagione con i colori bianco-celelesti dichiara “felicissimo di rimanere in una società come l’Usd Cinquefrondese, società giovane ma già fiore all’occhiello dell’intera piana per la sua ottima organizzazione.

Speriamo anche quest’anno di toglierci tante soddisfazioni e di regalare ennesime emozioni a tutti i nostri tifosi che spero di poter rivedere quanto prima al campo. Per quanto riguarda l’organico stiamo cercando di allestire una squadra degna di questa giovane e gloriosa società guidata dal presidente Bellocco che ringrazio per la fiducia accordatami anche per questo nuovo anno”

Ufficio Stampa USD CINQUEFRONDESE