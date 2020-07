Asse di mercato Reggina-Palermo: De Rose si vedrà, no degli amaranto per Loiacono

L'edizione odierna della Gazzetta del Sud mette in risalto l'attenzione dei siciliani verso due calciatori amaranto, ma per il difensore ex Foggia la porta è chiusa.

Futuro incerto per il capitano. Il futuro di Ciccio De Rose in riva allo Stretto verrà chiarito nelle prossime settimane, intanto sul mediano si registrano le attenzioni del Modena e, soprattutto, del Palermo.

Così come riporta la Gazzetta del Sud, i siciliani hanno chiesto informazioni alla Reggina anche per Giuseppe Loiacono, ma in questo caso lo scenario è più che chiaro.

“Se il Modena è in pole per Corazza- si legge-il club che sta creando i presupposti per accaparrarsi Ciccio De Rose (33), si chiama Palermo. Al di là di qualche smentita di rito, i rosanero sono in corsa per il capitano amaranto, ed hanno sondato il terreno anche per Giuseppe Loiacono (28): per il difensore ex Foggia tuttavia, la porta è sbarrata, in quanto la Reggina lo considera incedibile”.