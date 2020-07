Gazzetta del Sud: “Reggina, Joker Corazza si allontana…”

Simone Corazza rischia seriamente di rappresentare il sacrificio “eccellente” della Reggina, per quanto concerne il mercato in uscita. L’interesse del Modena er “Joker” non è una novità, secondo l’edizione odierna della Gazzetta del Sud il bomber ad oggi sembra abbastanza lontano dai colori amaranto.

<La Reggina sfoglia la margherita- si legge-perché se da un lato è vero che gli equilibri di mercato possono cambiare da una settimana all’altra, dall’altro il club dello Stretto non lascerà nulla all’improvvisazione o ai last minute. Se in entrata l’uomo del momento è Lorenzo Crisetig (27), in uscita la pista più “calda” ed importante porta a Simone Corazza (29): le percentuali di una conferma riguardante il bomber amaranto sono scese, al punto tale che non ci stupiremmo se fosse proprio “Joker” ) la cessione eccellente del reparto avanzato>.

La trattativa con gli emiliani, potrebbe servire a sfoltire l’organico. <La Ternana è stata la prima a chiedere informazioni sul calciatore nativo di Latisana-prosegue la Gazzetta-ma le chiacchierate si sono interrotte da qualche settimana, complice il fatto che gli umbri stanno concentrando le loro attenzioni sui playoff di Lega Pro. Con più convinzione, si è invece mosso il Modena, che ad oggi si può considerare la società in pole. La novità del giorno, riguarda le carte che la Reggina potrebbe giocarsi sul tavolo della trattativa: la richiesta economica inerente il cartellino del giocatore (è pressoché impensabile, che un attaccante del genere parta a costo zero), potrebbe infatti essere sostituita dall’inserimento nell’affare, di almeno altri due elementi che non rientrano nei piani per la prossima stagione>.