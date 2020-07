San Roberto Fiumara, Oliveri interviene sulla separazione con Crupi: “Risale a gennaio”

L’addio tra il San Roberto Fiumara ed Antonio Crupi corrisponde al vero, ma si tratta di una separazione risalente a cinque mesi addietro. A volerlo precisare è Vincenzo Oliveri, storico Presidente del club dilettantistico reggino.

Oliveri ha contattato la Redazione di ReggioNelPalllone.it, in merito alla notizia pubblicata ieri e riguardante appunto l’addio tra i giallorossi e l’estremo difensore.

“Ho letto la notizia riguardante Crupi-dichiara Oliveri-, e ritengo giusto informarvi circa la tempistica. E’ dallo scorso gennaio infatti, che il ragazzo non fa più parte del San Roberto. L’addio risale alla trasferta di Melito contro il Borgo Grecanico, quando Crupi, dopo un litigio con un suo compagno avvenuto subito dopo il 2-0 degli avversari, ha lasciato il campo. E’ da quel momento dunque, che non fa più parte del San Roberto Fiumara, e non certo da ieri o dagli scorsi giorni. Non mi interessa fare polemica con nessuno, il mio intervento mira solo a ristabilire la verità dei fatti, e sfido chiunque a smentire quanto sto dicendo. Ritengo doveroso fare questa precisazione, anche nel rispetto dei sacrifici che la società ha dovuto fare per trovare un sostituto in porta, nelle restanti partite che hanno preceduto lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus”.