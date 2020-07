Reggina, Taibi: ”Crisetig, Charpentier, Hall, Donnarumma, Corazza, De Rose. Ecco come stanno le cose…”

Entrate, uscite, attese, incontri: il ds amaranto studia il mercato con la consapevolezza di lavorare in una società ambita da tutti e con l'intento di allestire un organico di prima fascia per la Serie B

Un’altra estate delicata e di duro lavoro per il ds amaranto Massimo Taibi, che avrà nuovamente il compito di allestire un organico competitivo in vista della prossima stagione, che a differenza di quella passata vedrà la Reggina in Serie B, per giunta tra le squadre più ambiziose del prossimo campionato cadetto.

Una lista Over da sfoltire ad altri diversi colpi da mettere a segno per il direttore sportivo palermitano (ma dal sangue ormai amaranto), che ai microfoni della Gazzetta del Sud ha rilasciato una lunga intervista parlando di quei calciatori i cui nomi stanno circolando maggiormente nell’ultimo periodo. Da Crisetig a Donnarumma, da Corazza a De Rose, da Hall a Charpentier, passando per Carnesecchi ed Asencio. Di seguito, il punto del ds al suddetto quotidiano:

CALCIATORI IN USCITA- ”Ho già parlato con alcuni procuratori, soprattutto in merito a chi ha giocato poco. Poi ci sono i giocatori riguardo i quali stiamo riflettendo. Se in B non ci fosse una lista Over così rigida avremmo tenuto almeno 20 calciatori. A livello umano sarà una scelta dolorosa, ma un bravo direttore non deve farsi prendere dal sentimento, mettendo sempre al primo posto l’interesse del Club”.

CONFERME- ”Sono i quindici calciatori che alla fine avremo confermato. In difesa Loiacono non ci lascerà, in attacco lo stesso dicasi per Denis, a centrocampo Sounas è il calciatore che di sicuro non ci lascerà. Sto facendo giusto qualche nome, ma non significa che non ce ne siano altri”.

CRISETIG, CHARPENTIER, HALL, ASENCIO, DONNARUMMA E CARNESECCHI- ”Per Crisetig siamo molto avanti, per Charpentier aspettiamo il definitivo trasferimento ad un Club di Serie A (il Genoa, ndr) dopodiché la Reggina resta tra le società che si sono mosse per averlo in prestito. Hall si può fare, ma solo alle mie condizioni. Lo seguo da mesi, ma oggi i tempi sono cambiati ed i giocatori farebbero la fila per venire da noi”. Asencio resta in agenda, vedremo cosa accadrà più avanti. Donnarumma ci piace molto, ne riparleremo dopo i play-off del Monopoli, ma non sto seguendo solo un calciatore per ruolo. Carnesecchi lo considero un portiere già pronto per giocare a livelli importanti”.

IL MODENA SU CORAZZA E DE ROSE (CHE PIACE ANCHE AL PALERMO)- ”Sono due calciatori importanti che hanno dato tanto alla causa. Prima di capire di capire se potrà nascere un eventuale trattativa, dobbiamo avere le idee chiare e confrontarci con i diretti interessati”.