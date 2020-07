Reggina, Taibi blinda tre calciatori: “Sono intoccabili…”

Ricomincio da tre. Intervistato dalla Gazzetta del Sud in merito al calciomercato amaranto, Massimo Taibi ha ufficializzato di fatto la conferma di tre calciatori dell’attuale organico: si tratta di Giuseppe Loiacono, Dimitrios Sounas e German Denis.

“Calciatori intoccabili? Sono i quindici che alla fine avremo confermato- si legge sull’edizione odierna della Gazzetta-. Visto che ci tenete a sapere qualche nome, dico che in difesa Loiacono non ci lascerà, ed in attacco lo stesso dicasi per Denis. Centrocampo? Sounas è il calciatore che di sicuro non ci lascerà”.

La lista ovviamente è più ampia, rispetto ai tre nomi fatti. “Sto facendo giusto qualche nome- ha proseguito Taibi-ma non significa che non ce ne siano altri…”.