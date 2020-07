Nello Violante, l’amore per il calcio chiama: possibile un ritorno…

Anno sabbatico , riflessioni, lavoro e tempo da dedicare alla famiglia, ma l’amore verso il calcio di Nello Violante è ancora immutato. Un dirigente che ha ottenuto successi storici alla guida del Catona (con i biancazzurri dalla Prima Categoria all’Eccellenza), prima di essere uno dei principali artefici della fusione con la Gallicese.

Dopo la pausa inerente la stagione ormai passata agli archivi, Violante potrebbe tornare nella dirigenza del Comprensorio. Ancora siamo nel campo delle ipotesi, ma per uno come lui, abituato da decenni a stare in prima fila, è dura rimanere a lungo senza calcio.

Ulteriori novità, dovrebbero arrivare tra questa settimana e l’inizio della prossima. Da registrare che alle porte di Violante ha bussato anche il “nuovo” Catona, partito dalla terza categoria proprio nell’anno in cui nacque il Gallico Catona, fresco di promozione in Prima.

Giuseppe Calabrò