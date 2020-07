Si dividono le strade di Crupi e del San Roberto Fiumara

Si conclude dopo una sola stagione la seconda esperienza al San Roberto Fiumara per Antonio Crupi. Il portiere classe ’87 era tornato la scorsa estate a vestire la maglia del club giallorosso con il quale aveva centrato anche una promozione durante la sua precedente esperienza.

Nonostante l’interruzione della stagione, Crupi ha finalmente potuto dimostrare di aver superato i guai fisici che lo avevano perseguitato nelle precedenti stagioni. Importante il suo contributo sul cammino del San Roberto, che al momento della sospensione del campionato era in lotta per evitare i playout. I giallorossi potranno dunque giocare in Prima Categoria per il terzo anno consecutivo.

Lo stesso portiere, lasciando San Roberto per la seconda volta, si rimette in gioco in attesa della prossima sfida che vada ad arricchire una carriera che lo ha già visto protagonista con molti club importanti, tra i quali Lazzaro, Villese, Scillese, San Giorgio, Ravagnese e Archi.