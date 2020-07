Playoff Lega Pro: il Catanzaro è già fuori, festa Potenza

Finisce al secondo turno della fase a gironi, l’avventura ai playoff del Catanzaro. La sfida del Viviani tra le aquile ed il Potenza è finita 1-1, ma a passare alla fase successiva sono i padroni di casa, grazie alla migliore posizione ottenuta in campionato.

Rossoblù in vantaggio con un’assoluta invenzione di Murano, che al 21′ della prima frazione realizza da quasi 30 metri, complice un Bleve fuori posizione. Nella ripresa Auteri ordina l’assalto, inserendo gli ex Reggina di Livio e Bianchimano. Proprio Bianchimano ha una palla d’oro al 75′, ma spara alle stelle. Al 5° dei 6 minuti di recupero, Urso prova a riaccendere le speranze ospiti con una gran botta che supera Ioine, ma non c’è più tempo.

Per il Potenza di Raffaele il sogno continua, mentre per le aquile, partite con l’ambizione di vincere il campionato, sarà ancora Lega Pro.