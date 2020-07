Ex Reggina, prima vittoria di Dionigi alla guida dell’Ascoli

Una vittoria che sa di rilancio, di speranza. Nel match di ieri sera, l’Ascoli ha battuto il Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, scalando così una posizione in classifica in virtù del passo falso della Juve Stabia. E’ la prima vittoria del nuovo corso bianconero targato Davide Dionigi, ex Reggina che dal suo arrivo aveva collezionato solo una sconfitta ed un pareggio.

Tre punti pesantissimi che arrivano in uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza, con i calabresi che cedono il passo agli ascolani e restano fermi al penultimo posto, a quota 31 punti. Trentasei, invece, è la quota raggiunta dalla squadra di Dionigi, che si conferma ancora una volta bestia nera del Cosenza, che in maglia amaranto ha battuto per tre gare consecutive (nella stagione 1996/97, un suo gol su rigore è valso i tre punti).

Oggi, in una nuova sfida con i lupi rossoblu (che in carriera ha battuto 8 volte), l’ex bomber amaranto ha lasciato ancora il segno, battendo una diretta concorrente ed avvicinandosi ad una salvezza ancora in corso d’opera (ad oggi, il suo Ascoli giocherebbe i play-out in casa contro la Juve Stabia del reggino Fabio Caserta).

