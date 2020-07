Archi-BarillÃ , niente accordo: biancazzurri alla ricerca di un nuovo tecnico

La fumata bianca sembrava soltanto una formalità, ed invece è arrivato un clamoroso divorzio. Totò Barillà non è più l’allenatore dell’Archi, visto il mancato accordo tra il direttore generale Nino Labate ed il trainer della passata stagione, subentrato in corso d’opera a Massimo Scevola.

La società reggina è dunque alla ricerca di un nuovo mister, la strategia potrebbe portare ad un tecnico giovane in cerca di riscatto: i primi rumors indicano Salvatore Ripepi, ex Villa San Giuseppe e Gallico Catona, come favorito alla panchina biancazzurra.

Nel frattempo l’Archi continua a lavorare all’ampliamento dei quadri societari, pure in questo caso sono attese novità a breve.

Giuseppe Calabrò