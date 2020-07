Locri, novitÃ  in panchina: gli amaranto ripartono da Sandro Caridi

Gli jonici hanno per la prossima stagione hanno scelto come tecnico Sandro Caridi, fresco di promozione con la Stilese.

Ritorno a casa per Sandro Caridi. Dopo aver conquistato alla guida della Stilese A.Tassone uno storico salto in Eccellenza, il tecnico reggino guiderà il Locri, mantenendo così la massima categoria dilettantistica calabrese. In carriera, Caridi ha partecipato anche alla ripartenza della Reggina, vestendo per qualche mese i panni di vice di Ciccio Cozza in serie D, nella squadra all’epoca denominata Reggio Calabria.

Di seguito, il comunicato che l’Ac Locri 1909 ha affidato alla propria pagina facebook.

L’ A.C. Locri comunica ufficialmente l’accordo con mister Sandro Caridi per la stagione 2020/ 2021. Siamo felici di questa scelta che porta sulla nostra panchina un locrese con sangue amaranto nelle vene. Nei prossimi giorni si terrà una presentazione ufficiale!