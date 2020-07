Reggina, per il settore giovanile c’Ã¨ il ritorno di Laiacona

Reggina, per il settore giovanile c’è il ritorno di Laiacona

Come riportato da Gazzetta del Sud, l'esperto dirigente reggino tornerà ad operare al Sant'Agata

Un gradito ritorno. Le operazioni di restyling all’interno del settore giovanile amaranto vedranno diversi volti nuovi arrivare al Centro Sportivo Sant’Agata, ai quali non mancheranno volti già noti dal passato in amaranto.

Tra questi ultimi, è il caso di Salvatore Laiacona, il quale tornerà, a distanza di diversi anni, al servizio della Reggina. Quella Reggina in cui ha trascorso molti, moltissimi anni, contribuendo ai successi del settore giovanile amaranto.

L’annuncio è arrivato direttamente dal nuovo responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli, che ai microfoni della Gazzetta del Sud ha fatto il punto su quello che sarà il proprio lavoro in riva allo Stretto. Per il dirigente romano, far tornare il vivaio amaranto ai fasti di un tempo è l’obiettivo numero uno.

“Il lavoro che mi aspetta va in molteplici direzioni, ma questo già lo sapevo – dice al suddetto quotidiano – Ho tanto entusiasmo e voglia di fare, uno dei miei compiti iniziali sarà quello di mettere le persone giuste al posto giusto”.

Poi l’annuncio: “A tal proposito, vi annuncio in anteprima che Salvatore Laiacona torna alla Reggina come responsabile dell’attività di base. Si tratta di un grande professionista, le referenze avute sul suo conto sono state tutte eccezionali”.

Reggina-Laiacona, di nuovo insieme. Dopo l’esperienza da capo scouting dell’Atalanta, il dirigente reggino è pronto a contribuire al rilancio del settore giovanile amaranto.