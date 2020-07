Lega Pro, playoff: al Catanzaro basta un pari, rimonta Catania

Ultime News

Soltanto una vittoria e ben tre pareggi senza reti, nel primo turno dei playoff di serie C. Nel girone meridionale, al Catanzaro è bastato il pareggio ad “occhiali” contro il Teramo, per ottenere il pass alla fase...

Il Rende saluta il calcio professionistico a vantaggio del Picerno, perdendo il ritorno dei playout. Ai silani non è servito vincere gara-uno grazie al gol di Loviso, vista la secca sconfitta rimediata ieri sera sul campo dei...

Esperienza o linea verde? Per il ruolo di portiere, secondo quanto riporta l’odierna edizione de La Gazzetta del Sud, la Reggina potrebbe scegliere la seconda strada. Il club dello Stretto infatti, starebbe seriamente...

Reggina

Un tifoso amaranto, che da tempo lavora come infermiere a Soverato è stato aggredito sul lungomare della città jonica, poiché aveva indosso la maglia celebrativa dedicata alla promozione della Reggina in serie B. In merito...