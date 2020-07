Lega Pro, playout: Rende torna in D, si salva l’Imolese di Cevoli

Il Rende saluta il calcio professionistico a vantaggio del Picerno, perdendo il ritorno dei playout. Ai silani non è servito vincere gara-uno grazie al gol di Loviso, vista la secca sconfitta rimediata ieri sera sul campo dei lucani. Strada subito in salita per i biancorossi, sotto di due reti dopo poco più di 20 minuti, per effetto dell’autogol di Origlio e della marcatura firmata Esposito. A completare la festa lucana, il centro di Pitarresi all’11’ della ripresa, che ha fissato il punteggio sul 3-0.

Così come il Picerno, anche la Sicula Leonzio si guadagna un altro anno nel girone meridionale di Lega Pro. Dopo aver espugnato Bisceglie 0-1 nella gara di andata, i siciliani concedono il bis al Sicula Traposrti Stadium, grazie al “sempre verde” Catania. Sicula salva, Bisceglie in D assieme al Rende.

Sorride anche l’ex amaranto Roberto Cevoli (subentrato per questi playout a Gianluca Atzori, altro ex Reggina), il quale è riuscito a portare in salvo l’Imolese. Ai liguri basta lo 0-0 interno contro l’Arzignano, visto il successo esterno (1-2) centrato all’andata. Restano tra i prof anche Pergolettese, Olbia e Fano, mentre retrocedono Pianese, Giana Erminio e Ravenna.