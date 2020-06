Gazzetta del Sud: “Reggina, piÃ¹ Carnesecchi che Viviano”

Mercato Reggina-Le quotazioni del 19enne in forza all'Atalanta potrebbero salire parecchio, si raffredda la pista che porta all'ex Sampdoria.

Esperienza o linea verde? Per il ruolo di portiere, secondo quanto riporta l’odierna edizione de La Gazzetta del Sud, la Reggina potrebbe scegliere la seconda strada. Il club dello Stretto infatti, starebbe seriamente pensando a Marco Carnesecchi (19), talento dell’Atalanta. In ribasso invece, le quotazioni di Emiliano Viviano (34).

“La novità del giorno- si legge- riguarda la porta: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Gazzetta, si è raffreddata la pista che porta allo svincolato Emiliano Viviano (34), con Taibi che in queste ore è particolarmente attento nell’individuare un under di grande talento e prospettiva. Potrebbero salire le quotazioni di Marco Carnesecchi (19), di proprietà dell’Atalanta ma in forza al Trapani”.

Per quanto concerne i calciatori dell’attuale organico invece, “Simone Corazza (29) e Davide Bertoncini (29) sono seguiti rispettivamente da Modena e Vicenza, ma nel caso del difensore le possibilità di una partenza sono davvero remote”.