Tifoso amaranto aggredito a Soverato, la solidarietÃ  della Reggina

Un tifoso amaranto, che da tempo lavora come infermiere a Soverato è stato aggredito sul lungomare della città jonica, poiché aveva indosso la maglia celebrativa dedicata alla promozione della Reggina in serie B.

In merito all’aggressione la società della Reggina pubblicato sul proprio sito una nota stampa per manifestare solidarietà al tifoso amaranto vittima.

Tifoso amaranto aggredito, la nota del club

“In seguito all’aggressione subita ieri a Soverato, il presidente Luca Gallo e la Reggina esprimono la propria vicinanza al tifoso amaranto Filippo Forti “colpevole” unicamente di indossare la maglia celebrativa per la promozione in serie B della propria squadra del cuore. La Reggina, nel condannare fermamente ogni forma di violenza, ripone la massima fiducia nel lavoro delle Autorità competenti, in attesa che sia fatta piena chiarezza sull’accaduto”, così recita la nota ufficiale della Reggina in relazione all’aggressione del tifoso amaranto a Soverato.